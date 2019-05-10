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İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

Büyük Çamlıca Camisi Ramazan'ın ilk cumasında doldu, taştı.

AA | 10.05.2019 - 15:02..
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Önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı.

"ÜLKEMİZE YAKIŞAN BİR CAMİ"

İstanbullular, Büyük Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi gösterdi. Okmeydanı'ndan 1 yaşındaki torunu Aras ile ile camiye gelen Fettah Kan, ''Bu caminin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ülkemize yakışan çok güzel bir cami. Hepimize hayırlı olsun.'' dedi.

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Diyarbakır'dan gelen Yuvni Cengiz de ''Bu güzel camiyi bizlere kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı Rabb'im başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun. Rabb'im yolunu açık etsin.'' şeklinde konuştu.

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

İstanbullular Çamlıca Camisi'ne akın etti

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