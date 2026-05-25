İstanbulluların bayram alışverişi tercihi: Tarihi Yarımada

İstanbulluların hangi ilçede otururlarsa otursunlar, eksikliklerini gidermek için bayramda ilk tercihi "Eminönü" oluyor.

Kuruyemişten kahvaltılığa, hediyelik eşyadan kıyafete kadar geniş ürün yelpazesi sunan esnaf, ziyaretçilere hem bol seçenek hem de uygun fiyat avantajı sağlıyor.

Kurban Bayramı tatilini alışveriş yaparak değerlendirmek isteyenler, Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'da yoğunluk oluşturdu.

TARİHİ YARIMADA'YA AKIN

Bayrama iki gün kala eksiklerini gidermek için Tarihi Yarımada'ya akın eden İstanbullular, özellikle şekerleme, lokum ve çikolata satılan tezgahları tercih etti.

Çarşılarda bazı dükkanların ve giriş-çıkış kapılarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.

BAHARATÇILAR DOLDU TAŞTI

Alışverişlerin gün boyu sürdüğü bölgede, baharatçılar ve hediyelik eşya satan dükkanlar ilgi gördü.

MİSAFİRLER İÇİN LOKUM ALINIYOR

Çarşı esnaflarından Sedat Karakuş, vatandaşın önceliğinin kurbanlık almak olduğunu belirterek, "İnsanlar misafirlerini karşılama adına lokumu tercih ediyor. Kuruyemiş biraz daha seyrek gidiyor ama yabancı müşterilerin olduğu gibi Türk halkının da tercihi klasik Türk lokumu. Şu an satışlarımız devam ediyor." dedi.