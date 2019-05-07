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İstanbul'u kara bulutlar sardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağmur etkili olmaya başladı.

DHA | 07.05.2019 - 15:23..
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Yağmura hazırlıksız yakalanlar ıslanmaktan kurtulamadı.

İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Yenibosna'da yağmurdan korunmaya çalışanlar metrobüs duraklarına sığındı. Boğaz'ın üstünü kaplayan kara bulutlar yağmur bıraktı. Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde ise dolu etkili oldu.

İstanbul'u kara bulutlar sardı

GÖKYÜZÜNÜ GÖRENLER KORKTU

Öte yandan yağmur öncesi gökyüzünün bir kısmını kara bulutlar kaplayınca megakent bir anda karanlığa büründü. Beşiktaş Bebek semalarında İstanbul Boğazının bir tarafının aydınlık diğer tarafının karanlık olması kameralara tarafından görüntülendi. Eşsiz manzarayı vatandaşlar fotoğraflamaya ihmal etmedi.

İstanbul'u kara bulutlar sardı

İstanbul'u kara bulutlar sardı

İstanbul'u kara bulutlar sardı

İstanbul'u kara bulutlar sardı

İstanbul'u kara bulutlar sardı

İstanbul'u kara bulutlar sardı

İstanbul'u kara bulutlar sardı

İstanbul'u kara bulutlar sardı

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