İstanbul'u kara bulutlar sardı

Yağmura hazırlıksız yakalanlar ıslanmaktan kurtulamadı.

İSTANBUL'DA DOLU VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Yenibosna'da yağmurdan korunmaya çalışanlar metrobüs duraklarına sığındı. Boğaz'ın üstünü kaplayan kara bulutlar yağmur bıraktı. Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde ise dolu etkili oldu.

GÖKYÜZÜNÜ GÖRENLER KORKTU

Öte yandan yağmur öncesi gökyüzünün bir kısmını kara bulutlar kaplayınca megakent bir anda karanlığa büründü. Beşiktaş Bebek semalarında İstanbul Boğazının bir tarafının aydınlık diğer tarafının karanlık olması kameralara tarafından görüntülendi. Eşsiz manzarayı vatandaşlar fotoğraflamaya ihmal etmedi.































