İstanbul'u kaybettirenler arasında Mehmet Özhaseki de var

Ekrem İmamoğlu, dün yapılan İBB Başkanlığı seçimlerini bu defa rakibi Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak kazandı.

Binali Yıldırım ve AK Parti'nin seçimleri 2. defa kaybetmesinin ardında ise "beka, PKK, FETÖ" gibi söylemler olduğu gösteriliyor. Öyle ki birçok AK Partili 31 Mart sonrasında direkt olmasa bile "beka" sorunu olduğunu belirtip buna dikkat çekti.

"KARŞI TARAFTA FETÖ'CÜLERİN PKK'LILARIN OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ"

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Kayseri İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da iki adayı karşılaştırmıştı.

Ankara'da Mansur Yavaş'a kaybeden Özhaseki; "Bizim tarafımız devletten yana. Bizim tarafımız insanların iyiliğinden ve hizmetten yana. Karşı tarafa bakarsanız FETÖ’cü alçakları, PKK’lı katillerin nerede olduğunu görürsünüz." diye konuşmuştu.

Mehmet Özhaseki: FETÖ ile PKK karşı tarafta ARŞİV