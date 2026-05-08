İstanbul'un 14 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbul’da yaşayan milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren kesinti duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek olan kesintiler, tam 14 ilçeyi kapsıyor ve bazı bölgelerde sürenin 8 saati bulması bekleniyor.
DUYURU YAPILDI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından 9 Mayıs tarihli planlı kesinti programı duyuruldu.
14 İLÇEDE ETKİLİ OLACAK
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 14 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.
İstanbul’da elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yönetiliyor.
Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti ve arıza çalışmaları AYEDAŞ tarafından yürütülürken, Avrupa Yakası’ndaki elektrik tedarik ve arıza işlemlerinden BEDAŞ sorumlu.
KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER
İşte 9 Mayıs Cumartesi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAHÇELİEVLER
BEYLİKDÜZÜ
ÇATALCA
ESENLER
ESENYURT
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANGAZİ
