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İstanbul'un beton silüeti

Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, bu yüzyılda beton istilası altında.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 15:53..
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İstanbul'un beton silüeti

Resmi, nüfusu 16 milyon olan megakent, kayıt dışı nüfusuyla birlikte 20 milyonluk bir insan popülasyonuna ev sahipliği yaoıyor.

Şehrin orman alanları kuzeye hapsolurken, merkezi noktalarda ise beton ormanları yer alıyor.

BETON ÇÖLÜ MEYDANLAR

Yerleşim yerlerini giderek saran yüksek binaların haricinde İstanbul'un Taksim, Beyazıt gibi tarihi meydanları da ağaçların altında serinleyecek bir alan olmak yerine, kavurucu güneşte bunaltıcı havasıyla İstanbulluları karşılıyor.

TAKSİM MEYDANI

İstanbul'un beton silüeti

İstanbul'un beton silüeti

İstanbul'un beton silüeti

BEYAZIT MEYDANI

İstanbul'un beton silüeti

İstanbul'un beton silüeti

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