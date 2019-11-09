İstanbul'daki plazalar, bu kez Çinlilerin hedefine girdi.

594 MİLYON DOLARA SATILDI

Dünyanın en büyük markalarından Çin merkezli ICBS Bank, Zincirlikuyu'da bulunan Istanbul Tower 205'i, 594 milyon dolara satın aldı.

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK BİNALARI ARASINDA

İstanbul Tower 205, Avrupa'nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden "European Property Awards 2018-2019" da (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) "En İyi Ticari Yüksek Bina" ile "En İyi Ofis Geliştirme" kategorilerinde iki ödül almıştı.

İstanbul'un en yüksek binalarından biri satıldı VİDEO



İKİZ KULELERİN MİMARI TASARLADI

İstanbul Tower 205, dünyanın en yüksek kulesi Burj Khalifa Tower ve yıkılan N.Y. World Trade Center İkiz Kuleleri yerine yapılan One World Trade Center gibi önemli projelerin mimarı Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) tarafından tasarlandı.