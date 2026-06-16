İstanbul'un kalbi Kapalıçarşı’da atıyor! Ziyaretçi sayısı günlük 4 milyona kadar çıkıyor

İstanbul'un Fatih ilçesinde, tarihi yarımadada faaliyetlerini yürüten Kapalıçarşı vatandaşların ve yabancı turistlerin uğrak noktası.

550 yılı aşkın zamandır ticaretin merkezi konumunda bulunan, tarihi dokusu, bedestenleri, hanlarıyla milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Kapalıçarşı'nın Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, çarşının özelliklerini ve çalışma şeklini dile getirdi.

Buna göre, Kapalıçarşı'yı normal zamanda günde ortalama 350-400 bin kişi ; hafta sonları da yaklaşık olarak günlük 700-800 bin civarında kişi; bayramlarda ve Paskalya döneminde ise günde yaklaşık olarak 2,5 milyon ila 4 milyon kişi ziyaret ediyor.

"EKONOMİNİN DÖNDÜĞÜ YER KAPALIÇARŞI"

İlhami Yazıcı, "Ekonominin döndüğü yer Kapalıçarşı'dır. Her sokağında borsacıların, finansçıların, imalatçıların, toptancıların olduğu yer burası. En eski alışverişin olduğu yer burasıdır. Paranın döndüğü yer burasıdır. İşin olduğu yer burasıdır." diyor.

KALPAKÇILAR CADDESİ

Kapalıçarşı'nın ana girişinde bulunan Kalpakçılar Caddesi'nin tarihine ilişkin bilgi veren Yazıcı, caddede tarih boyunca sarraf, kuyumcu ve kalpakçı esnafının yoğunlukta olduğunu, buranın çarşının en geniş ve en işlek aksı olma özelliğini taşıdığını dile getirdi.

￼"10 GRAM ALTIN DA 10 KİLO DA ALABİLİRSİNİZ"

Kapalıçarşı'da 10 gramlık altının da 10 kilogramlık altının da alınabildiğini ve fiyatların diğer bölgelere göre daha hesaplı olduğunu belirten Yazıcı, Osmanlı döneminde kuyumcuların ilk olarak bulunduğu caddenin isminin "Kuyumcular Caddesi" olduğunu söyledi.

Yazıcı, Kapalıçarşı'daki dükkanlarla ilgili, "Kapalıçarşı Cevahir ile Sandal Bedesteni dahil 2 bin 550 dükkan ve yanındaki hanlarla birlikte toplamda 4 bin 300 civarında dükkanı olan bir çarşı. 1981 yılında Kapalıçarşı'ya girdiğimde her caddenin kendine ait özelliği vardı. Halıcılar caddesi, kuyumcular caddesi, terlikçiler caddesi, perdeciler caddesi, gelinlikçiler caddesi, hatta mobilyalar bile satılıyordu." dedi.

GİDEREK TURİSTİK HALE GELDİ

Eskiden İstanbul'un Tuzla, Silivri gibi ilçeleri de dahil farklı noktalardan evlilik hazırlığı yapan müşterilerin geldiğini anlatan Yazıcı, Kapalıçarşı'nın artık "kabuk değiştirdiğini", kuyumcu, hediyelik eşya, el işçiliği halı, kafeleri ve tekstil ürünleriyle daha turistik ve daha dolu bir çarşı haline geldiğini ifade etti.

ÇARŞININ ÇATI KISMINA GÜNLÜK YAKLAŞIK 300 ZİYARETÇİ KABUL EDİLİYOR

Yazıcı, Kapalıçarşı'da 6 yıl önce toplamda 44 bin metrekarelik alanda başlatılan tadilat sonrası çatı kısmının tamamen düzenlendiğini belirterek, "Tadilatımızın bitmesiyle çatı kısmını hem vatandaşlarımıza hem turistlerimize açtık. Buraya günlük yaklaşık olarak 300 ziyaretçi kabul ediyoruz. 10'ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Aldığımız grupları hem sigortalıyoruz hem de rehber ve güvenlik eşliğinde çarşı etrafında olan gördüğünüz bütün yaya geçitlerimizi güvenli bir şekilde gezip ziyaretlerini tamamlıyoruz. Arkamızda gördüğünüz Nuruosmaniye Camisi ve Beyazıt Camisi'nin panoramik görüntüsüyle fotoğraf çektiriyorlar." diye konuştu.

40 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yazıcı, çarşıdaki istihdama değinirken "7 bin 500 kat malikimiz var. Bunun her birinde ortalama 5 kişi çalışsa burası yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bunu çalışan personel olarak söylüyorum. Ama 40 bin kişi şuradan ekmek yediği için bunu da en az 10 ile çarparsanız 400 bin kişiye fayda sağlıyordur." ifadesini kullandı.

Çatıda gerçekleştirilen turla çarşıya ayrıca bir gelir sağlandığını dile getiren Yazıcı, gelen turistlerin hem çarşının reklamını yaptığını hem de çarşıda alışveriş yaptığını, bu durumdan esnafın da memnun olduğunu söyledi.

Yazıcı, çarşıda çok sayıda kuyumcu ve döviz bürosu bulunduğunu, çarşının güvenliği açısından çatıda gerçekleştirilen her tur sonrası sensör sisteminin devreye girerek olumsuz bir durumda alarmların çaldığını ve bu şekilde güvenliği sağladıklarını anlattı.

ÇARŞI'NIN 23 KAPISI VAR

Kapalıçarşı'nın çok sayıda kapısı olduğuna işaret eden Yazıcı, "Toplamda 23 kapısı var. Bu kapılardan 21'i aktif olarak kullanılıyor. Ana kapılar esnafa saat 07.30'da açılırken diğer misafirlere 08.30'da açılıyor." dedi.

"ÜRÜNLERİN BİRÇOĞU ANADOLU'DAN"

İlhami Yazıcı, Cevahir Bedesteni'ne ilişkin bilgi verirken, Osmanlı döneminde esnafın kasalarını veya değerli eşyalarını akşamları burayı getirerek sakladığını, sabahları tekrardan alarak işe başladıklarını, burayı bir nevi kasa gibi kullandıklarını anlattı.

Çarşıda hem yerli turiste hem de yabancı turiste hitap eden dükkanlar olduğunu belirten Yazıcı, hediyelik eşya, el işi tabaklar, tekstil ürünleri ve halı gibi ürünlerin bulunduğunu, bunların birçoğunun Anadolu'da üretildiğini söyledi.

￼DUA MEYDANI

Yazıcı, çarşının açıldığı günden bu yana yaklaşık 550 yıldır sürdürülen, esnafın dükkanlarını dua ederek açtığı "ahilik geleneğinin" en önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkan Dua Meydanı'na ilişkin, "Kapalıçarşı'da Süryaniler, Ermeniler, Yahudiler, Rumlar ve Müslümanların hepsinin ticaretini yaptığı yer burasıydı. Osmanlı zamanında cuma günleri burada Dua Meydanı'nda dua yapılıyormuş. Esnafımızın hanesi bereketlensin diye yapılan geleneği devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, yakın zamanda hayata geçirecekleri bir proje olduğunu belirterek, bir hocanın yanında esnafla dua edişini sembolize edecek bir eser yapacaklarını, karekod okutularak buranın tarihi özelliğinin öğrenilebileceğini söyledi.

İZNİK ÇİNİLERİ İLGİ ODAĞI

Kapalıçarşı'da çinisi ile meşhur İznik'ten gelen el emeği vazolar, tabaklar ve benzeri ürünler turistlerin ilgi odağı.

Kapalıçarşı'yı ziyaret ederek İznik çinilerini inceleyen turistler, Türk yemeklerini ve tarihini çok beğendiklerini, ayrıca Kapalıçarşı'nın dünyanın en güzel çarşılarından biri olduğunu ifade etti.