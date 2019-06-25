İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a 13 bin oy fark atarak kazanmış, ancak "çaldılar" kelimesi etrafında yapılan çalışma ve itirazlar sonucu YSK seçimlerin tekrar edilmesine karar vermişti.

Geçtiğimiz gün tekrar yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bu defa raklibi Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak kazandı.

"ÇALDILAR" KAMPANYASI

YSK'nın seçimin tekrarlanması kararı vermeden önce sosyal medyada troller ve gerçek kişiler özellikle "çaldılar" sözünü kullanarak bir algı yaratmaya çalıştı.

Lüks cipte 'çaldılar' propagandası VİDEO

ÜSTTEN BAKAN GÖZLER KAYBETTİRDİ

Ancak ne var ki; 31 Mart öncesi Ekrem İmamoğlu'nun aksine çarşıda pazarda gözükmeyen AK Parti teşkilatları, tekrar edilen seçim öncesi çarşı pazar gezmeye başlasa da bu etkili olmadı.

Özellikle lüks cipler içinde çekilen fotoğraflar, videolar; lüks kafelerde iftar yaparken çekilen fotoğraflar sosyal medyada her paylaşıldığında Binali Yıldırım ve AK Parti'nin bir oy daha kaybetmesine neden oldu.