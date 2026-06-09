İstanbul'un riskli kıyıları tek tek açıklandı: Su kalitesi düşük çıktı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek isteyen milyonlarca vatandaş İstanbul'daki sahil şeritlerine yönelirken, yetkililerden deniz suyu temizliğiyle ilgili önemli bir uyarı geldi.

Düzenli olarak gerçekleştirilen deniz suyu analizlerinin son sonuçlarına göre, İstanbul’un hem kuzey hem de güney kıyılarındaki bazı popüler plajlar "düşük su kalitesi" kategorisinde yer aldı.

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki vatandaşların güncel raporları incelemeden suya girmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Karadeniz kıyısındaki plajlar sınıfta kaldı

Yaz aylarında İstanbulluların en çok tercih ettiği noktaların başında gelen Karadeniz kıyısındaki plajlar, son tahlillerde dikkat çeken verilere imza attı. Özellikle Sarıyer sınırları içinde yer alan ve her hafta sonu yoğun ilgi gören Gümüşdere Plajı ile Kısırkaya Plajı’nda su kalitesi bu kez beklentileri karşılayamadı. Yine aynı bölgedeki Demirköy Uzunıyak Plajı da su kalitesinin düşük ölçüldüğü alanlar arasında listelendi.

Karadeniz hattındaki bir diğer uyarı ise Beykoz'dan geldi. Bölgenin en popüler kaçış noktalarından biri olan Riva Plajı da son analizlerde sınıfta kalarak düşük kalite notu alan sahiller arasında yer buldu.

Marmara kıyıları da listede

Marmara Denizi kıyısındaki bazı noktalarda da benzer sonuçlar elde edildi. Büyükçekmece’de bulunan West İstanbul Marina Plajı düşük su kalitesiyle listeye giren yerlerden biri oldu.

Bakırköy sahil şeridinde ise iki spesifik nokta için alarm zilleri çalıyor. Yapılan ölçümlerde; Yeşilköy Polis Merkezi önü, Yeşilköy International Hospital önü olarak belirlenen bölgelerde deniz suyu kalitesinin düşük seviyede olduğu açıklandı.

Su kalitesi neden değişiyor?

Yetkililer, deniz suyu kalitesinin sabit kalmadığını ve sürekli dinamik bir yapıya sahip olduğunu hatırlatıyor.

Hava şartları, deniz akıntıları, çevresel faktörler ve plajların anlık yoğun kullanımı gibi nedenler su kalitesinde dönemsel dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu durum, bugün "düşük kaliteli" olarak fişlenen bir plajın, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni tahlillerde temiz çıkabileceği anlamına geliyor.

Bu yüzden vatandaşların resmi kurumlarca yayımlanan güncel raporları anlık olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.