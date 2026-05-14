İstanbul'un su rezervinde son durum: 14 Mayıs 2026 İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı

Megakentte yer yer etkili olan yağışların ardından İstanbulluların gözü kulağı yeniden barajlara çevrildi.

"Yaz ayları öncesi barajlar ne kadar doldu?" sorusu yanıt bulurken, İSKİ'den beklenen 14 Mayıs 2026 raporu geldi.

Güncel verilere göre, İstanbul'un barajlarındaki genel doluluk oranı %71,85 seviyesine ulaştı.

Peki, hangi barajda ne kadar su kaldı ve son yağışlar rakamları nasıl etkiledi? İşte İstanbul'un su rezervlerine dair tüm detaylar...

14 MAYIS İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı: %95,9

Darlık barajı: %91,87

Elmalı barajı: %96,04

Terkos barajı: %59,26

Alibey barajı: %66,17

Büyükçekmece barajı: %55,75

Sazlıdere barajı: %45,11

Istrancalar: %40,27

Kazandere: %57,4