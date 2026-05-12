İstatistikler belli oldu: Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor?

Tartışmalar konu olan rakamlar...

Özellikle çay muhabbetlerinde çiftlerin atışmalarına neden olan istatistikler yayınlandı.

KADINLAR MI ERKEKLER Mİ DAHA ÇOK KAZA YAPIYOR?

Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu.

Oto sigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor.

YAŞ GRUPLARI ARASINDA FARKLI İSTATİSTİKLER

2025 yılı ile 2026’nın ilk 3 ayına ait veriler, hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor.

Özellikle 18-25 yaş grubu, hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor.

Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda yüzde 15,1’den yüzde 17’ye, trafik sigortasında yüzde 5,2’den yüzde 6,4’e yükseliyor.

Yaş grubunun içine inildiğinde, kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor.

2026’nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda yüzde 17,1, erkeklerde yüzde 16,9; trafik sigortasında kadınlarda yüzde 6,5, erkeklerde yüzde 6,4 oldu.

26 YAŞ VE SONRASI AYRIŞMA FARKLILAŞIYOR

Asıl ayrışma ise 26 yaş sonrasında daha belirgin hale geliyor.

Kaskoda 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda yüzde 14,5, erkeklerde yüzde 13,6, 31-35 yaşta kadınlarda yüzde 13,6, erkeklerde yüzde 12,5, 36-40 yaşta kadınlarda yüzde 14,2, erkeklerde yüzde 12,5, 41-45 yaşta ise kadınlarda yüzde 14,5, erkeklerde yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Trafik sigortasında 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda yüzde 5,1, erkeklerde yüzde 4,3, 31-35 yaşta kadınlarda yüzde 4,7, erkeklerde yüzde 3,7, 36-40 yaşta kadınlarda yüzde 4,8, erkeklerde yüzde 3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda yüzde 5,2, erkeklerde yüzde 3,8 oldu.

MALİYETLERDE ERKEKLER ÖNE ÇIKIYOR

Yani birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansta daha yüksek, ancak maliyet tarafında tablo değişiyor.

Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaşta erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL;

26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177,1 bin TL; 31-35 yaşta erkeklerde 191,7 bin TL, kadınlarda 171,9 bin TL; 36-40 yaşta erkeklerde 189,1 bin TL, kadınlarda 171,8 bin TL; 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti.

Kaskoda dosya başı toplam maliyet 18-25 yaşta erkeklerde 116,9 bin TL, kadınlarda 109,2 bin TL; 26-30 yaşta erkeklerde 98,9 bin TL, kadınlarda 85,4 bin TL; 31-35 yaşta erkeklerde 88,6 bin TL, kadınlarda 78,8 bin TL; 36-40 yaşta erkeklerde 93,6 bin TL, kadınlarda 83,5 bin TL; 41-45 yaşta erkeklerde 89,1 bin TL, kadınlarda 90,9 bin TL oldu.

KADINLAR KAZA SAYISINDA İLK SIRADA

Özetle ifade etmek gerekirse genç yaş grupları hasar frekansında öne çıkıyor.

Kadın sigortalılar birçok yaş grubunda daha yüksek frekans gösteriyor.

Dosya başı maliyet ise kadınlara kıyasla erkeklerde daha yüksek seyrediyor.