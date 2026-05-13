Köle denilince akla ilk gelen isim: Isaura...

Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alan "Köle Isaura", yayınlandığı yıllarda milyonları ekran başına kilitlemişti.

Pembe dizi Köle Isaura, Brezilya'da lüks bir evde zengin bir ailenin yanında köle olarak çalışan Isaura’nın bitmek bilmeyen çilesini anlatan bir diziydi.

Dizinin başrolü Lucélia Santos ise aradan geçen yılların ardından yeniden gündeme geldi.

68 YAŞINDA

1970’li yıllarda yalnızca Brezilya’da değil, Türkiye dahil birçok ülkede büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

68 yaşındaki oyuncu için kullanıcılar "Yıllar çok değiştirmiş", "Hala çok güzel" ve "Çocukluğumuzun yıldızı" gibi yorumlar yaptı.

İşte, Köle Isaura'nın son hali...