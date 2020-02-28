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İşte ünlülerin İdlib paylaşımları

İdlib'den gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Haber Merkezi | 28.02.2020 - 08:40..
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Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hain hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Bu acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından yazdıkları notlarla dile getirdi.

ACUN ILICALI: Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.

DEMET AKALIN: Dualar sadece Mehmetçiğe

ÜMİT BESEN: Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede Allah'ım sana emanet kahraman askerlerimiz bu hain saldırılar inşallah son bulur.

BEYAZIT ÖZTÜRK: Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü… Allah acılı ailelerine sabır versin.

ŞAHAN GÖKBAKAR: Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti...Allah şehitlerimize rahmet eylesin.

İREM DERİCİ: Başımız sağ olsun Türkiyem, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum...

SİNAN AKÇIL: Bize kalleşçe saldırmadan önce Tarihimize bir baksaydın keşke, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN… Önce VATAN

SEDA SAYAN: "Kandil gecesi şehitlerimiz var."

İşte ünlülerin İdlib paylaşımları

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