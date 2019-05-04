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İstediklerine ret cevabı verince 6 Suriyeli darbetti

İzmir'de yaşayan 49 yaşındaki Resul Çelikok, sigara ve bisikletini isteyen 6 kişiye olumsuz yanıt verince dövüldü.

DHA | 04.05.2019 - 16:04..
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Bisikletiyle gezintiye çıkan emekli Resul Çelikok, yorulunca sahildeki banka oturdu. Bu sırada Çelikok’un yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sigara istedi.

SİGARA VERMEYİNCE BİSİKLETİNİ İSTEDİLER

Çelikok'un fazla sigarasının olmadığını söylediği ikili, bu kez de bisikletiyle tur atmak istedi. Bu isteğe de olumsuz yanıt veren Çelikok, durumdan rahatsız oldu.

İstediklerine ret cevabı verince 6 Suriyeli darbetti

6 KİŞİ SALDIRDI

Çelikok bisikletine binerek, sahilden ayrılmak istedi.  Ancak, kendisinden sigara ve bisikletini isteyen ikilinin yanına 4 kişi daha geldi. İddiaya göre 6 kişi, Çelikok’u dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne giden Çelikok, tedavi altına alındı.

Aldığı yumruklarla 3 dişi dökülen Çelikok, jandarmaya şikayetçi oldu. Çelikok, Suriyeli olduklarını iddia ettiği saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Jandarma kaçan saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.

İstediklerine ret cevabı verince 6 Suriyeli darbetti

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