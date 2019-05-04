İstediklerine ret cevabı verince 6 Suriyeli darbetti

Bisikletiyle gezintiye çıkan emekli Resul Çelikok, yorulunca sahildeki banka oturdu. Bu sırada Çelikok’un yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, sigara istedi.

SİGARA VERMEYİNCE BİSİKLETİNİ İSTEDİLER

Çelikok'un fazla sigarasının olmadığını söylediği ikili, bu kez de bisikletiyle tur atmak istedi. Bu isteğe de olumsuz yanıt veren Çelikok, durumdan rahatsız oldu.

6 KİŞİ SALDIRDI

Çelikok bisikletine binerek, sahilden ayrılmak istedi. Ancak, kendisinden sigara ve bisikletini isteyen ikilinin yanına 4 kişi daha geldi. İddiaya göre 6 kişi, Çelikok’u dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne giden Çelikok, tedavi altına alındı.

Aldığı yumruklarla 3 dişi dökülen Çelikok, jandarmaya şikayetçi oldu. Çelikok, Suriyeli olduklarını iddia ettiği saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Jandarma kaçan saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.