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İstifa eden eski HDP'li başkan: Tehdit ediliyorum

Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, düşünce ayrılığı nedeniyle 30 Aralık 2019'da HDP'den istifa ettikten sonra partililer tarafından tehdit edildiğini duyurdu.

DHA |
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İstifa eden eski HDP'li başkan: Tehdit ediliyorum

 

30 Mart 2019 yerel seçimlerde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren, yaşadığı düşünce ayrılıkları nedeniyle 30 Aralık 2019'da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan istifa ve ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan Eren, HDP'li temsilciler tarafından tehdit edildiğini belirtti. Eren, tehdit ve istifasıyla ilgili şu sözleri paylaştı:

"İSTİFAM SONRASI TEHDİTLER BAŞLADI"

"Halkımız bir yıllık dönemde kısıtlı imkanlara rağmen, ayrım yapmadan ve kişisel çıkar gözetmeden canla başla, hatta kişisel imkanlarımla nasıl hizmet ettiğimizin en yakın tanığıdır. Tüm bu süreçlerde seçime girdiğim partinin siyaset ve yerel yönetim anlayışında sağlıklı hizmetler ve sağlıklı bir siyaset yapmanın imkansız olduğunu müşahede ettim. Bu sebeple düşünsel ayrılıklar yaşadığım partiden 30 Aralık 2019'da istifa ettim. Ancak bu hakkıma karşılık aylar sonra istifa ettiğim partinin temsilcilerinin yaptığı itham ve tehdit dolu açıklamalar, istifa kararımın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Gelinen son süreçte tüm Kozluk halkımıza can ve başla hizmet etmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum."

İstifa eden eski HDP'li başkan: Tehdit ediliyorum

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