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İstiklal Caddesi'nde 'öksürerek' gasp girişimi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak, paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı.

Haber Merkezi |
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İstiklal Caddesi'nde 'öksürerek' gasp girişimi

Olay İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

İddialara göre bankamatikten para çeken Emine D.'nin yanına gelen kişi yüzüne öksürüp panik yaratarak, paraları almaya çalıştı.

Emine D., bankamatiğin yan tarafında bulunan eczane çalışanlarından yardım istedi. Kadının yüzüne öksüren kişi olay yerinden kaçmaya çalıştı.

İstiklal Caddesi'nde 'öksürerek' gasp girişimi

POLİS, ÜÇ ŞÜPHELİYİ ÇOK GEÇMEDEN YAKALADI

Eczane çalışanları 20 metre ileride bekleyen özel harekat polislerine haber verdi. Polisler ara sokakta kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Koşarak olay yerine gelen Emine D. polis ekiplerine yüzüne öksüren kişiyi gösterdi. Şüpheli, sivil polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

İstiklal Caddesi'nde 'öksürerek' gasp girişimi- İZLE

"ARKAMDAN GELİP SURATIMA DOĞRU ÖKSÜRDÜ"

Emine D., "Para çektikten sonra adam beni bekledi karşı kaldırımda. Gelirken bana doğru yüzüme öksürdü. Öksürerek beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı. Ben de eczanede bekledim biraz. Sonra polislere söyledik. Şimdi de diyor ki 'Gözüm görmüyor'. Ama arkamdan gelip suratıma doğru öksürdü" dedi.

İstiklal Caddesi'nde 'öksürerek' gasp girişimi

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