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İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı

İstanbul’un en gözde caddelerinden İstiklal Caddesi'ne babasının arabasıyla gelip, ünlü sanatçı Sagopa Kajmer’in bir şarkısını son ses açan ve video çeken genç için gece kötü bitti.

İHA |
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İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gece geç saatlerde babasının arabasını alıp caddeye gelen 21 yaşındaki Oğuzhan Y., yaya trafiğine kapalı olan yere arabayı çekti.

Daha sonra ünlü sanatçı Sagopa Kajmer’in bir şarkısını son ses açan genç, elindeki cep telefonuyla video çekti.

İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı

POLİSLER GELDİ, MÜZİK YARIDA KALDI

İstiklal Caddesi'nde son ses müzik dinleyen Oğuzhan’ın keyfi, polis ekiplerinin gelmesiyle yarıda kaldı.

Gaziosmanpaşa’dan Beyoğlu”na müzik dinleyip video çekmeye geldiğini söyleyen gence, ceza kesildi.

Yanına cüzdanını da almadığını belirten genç, ehliyet ve kimliğini de polis ekiplerine gösteremedi.

Polis ekipleri gence, Türk Ceza Kanunu'na göre “Kimlik ibraz edememe”, ”Ehliyet ibraz edememe” , “Çevreye rahatsızlık verme” , “Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma” ceza yazdı. Arkadaşına video atmak için geldiğini söyleyen Oğuzhan, “Para cezası çok etkilemez.” dedi.

İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı- İZLE

"ARKADAŞIMA VİDEO ATMAK İÇİN YAPTIM"

Babasının arabasıyla geç saatte İstiklal Caddesi'ne gelen ve burada Beyoğlu’na müzik yayını yapan Oğuzhan Y., yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek, “Buraya müzik çalmak için geldim. Pişmanım yaptıklarım için tabii ki. Para cezası da yedim, hoş para cezası çokta etkilemez ama hata yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim.” diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı

İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı

İstiklal Caddesi'nin ortasında müzik keyfi yarıda kaldı

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