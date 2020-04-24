İstiklal Marşı okunup ambulans sirenleri çalındı

Koronavirüs salgını nedeniyle, tüm ülke 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100'üncü yıl dönümünü evlerinde kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşlar, saat 21.00 itibariyle evlerinin balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okurken, koronavirüsle sahada mücadele eden Eskişehir 112 personeli de bu çağrıya kayıtsız kalmadı.

23 NİSAN, HASTANE ÖNÜNDE ALKIŞ VE SİRENLERLE KUTLANDI

Sağlık personelleri, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala öncülüğünde, başhekimlik önünde ambulansla hazır bulunarak İstiklal Marşını okudu.

Hep bir ağızdan okunan marşın ardından tüm personel çalınan sirenlerle beraber alkış tutarak 100'üncü yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.