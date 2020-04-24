İstiklal Marşı'nı okurken, magandaların hedefi oldu

Kocaeli’de 55 yaşındaki kadın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için evinin penceresinden İstiklal Marşı okuduğu sırada maganda kurşunuyla yaralandı.

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, sosyal medya hesabında, Kıbrıslı Türkler için Ramazan ayı yerine 'Ramazan Bayramı' mesajı yayınladı. Kıbrıslı Türkler, mesaja tepki gösterdi.

Bakanlık ile operatörler arasında varılan mutabakatla, operatörlerin 81 milyon cep telefonu abonesine Ramazan'da 1 GB interneti ücretsiz sağlayacağı açıklandı.

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Geçen yıl seyahat harcamaları 49 milyar liraya dayandı

TÜİK, yurt içinde 2019'da yapılan seyahat harcamalarının, 2018 yılına göre yüzde 21,5 artarak, toplam 48 milyar 910 milyon 856 bin lirayı bulduğunu bildirdi.