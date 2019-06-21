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İsveç, en uzun gününü kutladı

Ülkede geleneksel olarak kutlanan "En Uzun Gün Bayramı" renkli görüntülere sahne oldu.

İHA | 21.06.2019 - 19:52..
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İsveç’te "En Uzun Gün Bayramı" coşkusu yaşandı.

Başkent Stockholm'un en büyük parkı Skansen'de düzenlenen etkinliklere İsveçliler yoğun katılım gösterdi.

İsveç, en uzun gününü kutladı

Yaz Ortası Bayramı olarak bilinen festivale Avrupa’nın çeşitli yerlerinden ve ABD’den gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar dans edip güzel havanın tadını çıkararak festivalde doyasıya eğlendi.

İsveç, en uzun gününü kutladı

VİKİNGLERE KADAR DAYANIYOR

"En Uzun Gün Bayramı" İsveçlilerin yanı sıra birçok İskandinav ülkesinde kutlanan ve tarihi Vikinglere kadar dayanan bir bayram olarak biliniyor.

İsveç, en uzun gününü kutladı

Bu bayramda İsveç'in taşrasından Stockholm'e gelen İsveçliler geldikleri şehirlerin mahalli elbiselerini giyiyorlar. Öte yandan İskandinavların inanışlarına göre bu bayramda topladıkları çiçeklerden taç yapıp, çiçekli tacı gece yastıklarının altına koyan genç kızlar evleneceği kişiyi rüyasında görüyor.

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