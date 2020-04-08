İsveç yaşlıların poşetlerini taşımak için para istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde kısıtlı sokağa çıkma yasağı uygulanırken, insanlara özellikle yaşlılara evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Ülkemizde de 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanların sokağa çıkması yasaklanırken, sokağa çıkamayanların market alışverişleri yetkililer tarafından yapılarak evlerine ücretsiz bir şekilde teslim ediliyor.

BELEDİYE YAŞLILARDAN POŞETLERİNİ TAŞIMAK İÇİN PARA İSTİYOR

Ancak İsveç'in Sundsvall Belediyesinin, koronavirüs salgınında risk grubunda yer alan yaşlı vatandaşların poşetlerini para karşılığında evlerine taşıdığı ortaya çıktı.

İsveç'in Sundsvall kentinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Kerstin Hedman, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, kalp hastası olmasına rağmen markete tek başına gitmek zorunda olduğunu söyledi.

"TORBALARI EVE TAŞIMAK İÇİN BELEDİYEYE 370 KORN ÖDÜYORUM"

Hedman, "Kaldığım apartmanda bana yardım edecek kimse yok. Alışverişe kendim gidiyorum. Torbaları eve taşımak için belediyeye 370 kron (250 Türk lirası) ödüyorum. Belediyeden yardımcı olmalarını istedim ancak fiyatlarının bu olduğunu söylediler." diye konuştu.

BELEDİYENİN POŞET TAŞIMAK İÇİN AYLIK TARİFESİ DE BULUNUYOR

Sundsvall Belediyesi, belirlediği tarife kapsamında, yaşlıların alışveriş poşetlerini ayda 4 kez, 5 kron indirimle 1475 kron (Yaklaşık 1000 TL) karşılığında evlerine taşıyor.