İsveçli gazeteciye göre misyoneri öldüren yerliler haklı

Gazeteci Peter Kadhammar'in, Andaman ve Nicobar Adaları'nın bir parçası olan Kuzey Sentinel Adası'nda Chau'yu oklarla vurarak öldürülen yerlilerin 'mantıklı' davrandıklarını yazması tepki çekti.

"YERLİLER GEREKENİ YAPTI"

Kadhammar'a göre, Sentinel yerlilerinin, yüz yıllar önce Avustralyalı, ABD'li, Afrikalı ve Asyalıların topraklarına ayak basan yabancılara yapması gerekeni yaptı.

"BİR BEYAZ, TOPRAKLARINIZA AYAK BASARSA SİLİNİRSİNİZ"

Gazeteci ayrıca beyazların 'tüfekler, toplar, yalanlar, anlamsız zulüm, acımasızlık, rüşvet, kırılmış ve ithal hastalıklar'ı beraberlerinde getirdiklerini şu sözlerle belirtti:

"Trajik bir durum ama yerliler mantıklı davranmış. Bir beyazın topraklarınıza ayak basmasına izin verirseniz haritadan silinirsiniz. Uygarlığımız soykırıma dayanıyor. Soykırım politikası ancak bizim kıtamıza ulaştığında bir suç sayıldı."

"12 MİLYONLUK İNKA'LARDAN 2 MİLYON İNSAN KALDI"

Kadhammar, sözlerini İnka Medeniyeti'ni örnek göstererek destekledi ve İspanyol istilasından sonra nüfuslarının 12 milyondan 2 milyona indiğini söyledi.

Ülkenin önde gelen gazetesinde yayınlanan yazı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazıları yazarın fikrini desteklerken bazı kullanıcılar ise yazının ırkçı olduğunu söyledi.

GÜNLÜĞÜNDE "OK MENZİLİNİN DIŞINDAYIM" DİYORDU

BBC Türkçe'nin haberine göre 26 yaşındaki Chau defalarca kabile üyeleriyle temasa geçmeye çalıştı ve öldürülmeden önce adaya ulaşmayı başardı.

Günlüklerinde ise adada yaşayanlara hediye olarak balık ve futbol topu verdiği yazıyordu.

Chau'nun annesi tarafından bazı basın kuruluşlarına verilen günlükte "Ok menzilinin dışında olduğumdan emin oldum" yazdığı da ortaya çıkmıştı.

30 BİN YILLIK KABİLE

Ziyaretçilerin izinsiz girişine izin verilmeyen adada, dışarıdan gelenlere agresif bir şekilde karışı koymasıyla tanınan 30 bin yıllık bir kabile yaşıyor.