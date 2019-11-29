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İsveç'ten PKK'ya açık destek

Terör örgütü PKK'nın İsveç'te düzenlenen etkinliğine katılan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, örgüte desteğini açık bir şekilde dile getirdi.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 17:29..
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İsveç'ten PKK'ya açık destek

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya Avrupa'nın desteği henüz son bulmadı.

Kalleş pusular kurup hain saldırılar düzenleyen teröristlerin İsveç'te düzenlediği etkinliğe Dışişleri Bakanı Ann Linde katıldı.

Linde; "Kürtlerin dağlardan başka dostu yoktur" deyiminin doğru olmadığını belirterek Kürtçe olarak "Ben sizin dağınızım" dedi.

İsveçli bakan, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin sözde yöneticileriyle verdiği pozu da Instagram hesabından paylaştı.

TÜRKİYE'Yİ KINADI

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı düzenlediği saldırıları da kınama küstahlığında bulunan Linde, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini de dile getirdi.

İsveç'ten PKK'ya açık destek

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