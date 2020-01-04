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İsviçre bir kentini İtalya'ya verdi

İsviçre, İtalya sınırında bulunan 2 bin nüfuslu bir kenti halk karşı çıkmasına rağmen İtalya'ya iade etti.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 06:08..
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Campione D'Italia, İtalya sınırında bulunan ve 1930 yılına kadar Campione olarak anılan, daha sonra ise Benito Mussolini tarafından kentin İtalya'ya aidiyetini vurgulamak için d'Italia eki eklenen 2 bin nüfuslu bir kent.

İsviçre'nin İtalyanca konuşulan Ticino kantonuna 1860 yılından beri bağlı olan kent, Roma'nın isteği üzerine Avrupa Birliğine dahil edildi.

İsviçre bir kentini İtalya'ya verdi

AVRUPA BİRLİĞİ'NE DAHİL EDİLDİ

1 Ocak'tan beri Avrupa Birliği sınırılarında yer alan kentte halk, yaşam tarzlarını olumsuz etkileyeceğini düşündüklerini için iadeye karşı çıkmış ve Roma'ya gönderdikleri bir mektupla bu durumu protesto etmişlerdi.

Yapılan tüm itirazlara rağmen Avrupa Birliği kararını değiştirmedi.

Son olarak İsviçre'ye katılmak için imza kampanyası başlatıldı ancak o da başarılı olamadı.

İsviçre bir kentini İtalya'ya verdi

PARA BİRİMLERİ VE KDV ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Kumarhanesi ile ünlü kentin İtalya'ya dahil olmasıyla para birimi de değişti. Artık İsviçre Frangı yerine Euro kullanılacak ve otomobiller de de İtalyan plakalar olacak.

Halk telekomünikasyon için İsviçre yerine İtalya servisleri kullanacak. Ayrıca İsviçre genelinde yüzde 7.7 olan KDV ise artarak İtalya'da uygulanan yüzde 22 seviyesine yükseldi.

İsviçre bir kentini İtalya'ya verdi

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