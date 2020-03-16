İsviçre koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa ülkelerinde bir bir olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine yol açıyor.

O ülkelerden biri de İsviçre oldu.

İsviçre hükümeti, koronovirüsün ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti.

Kararı, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommarugahal duyurdu.

ORDU ÇALIŞMALARA KATILACAK

Olağanüstü hal kararı kapsamında 8 bin ordu mensubu salgınla mücadele çalışmalarına katılacak, hastane ve sağlık görevlilerine lojistik ve güvenlik hizmeti verecek.

RESTORANLAR KAPANACAK

Ayrıca, restoranlar ve eğlence yerleri kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek. Benzin istasyonları, bankalar, tren istasyonları, postaneler, kamu idaresi ve oteller ise açık kalacak.

SINIRLARDA SIKI DENETİM

Karar doğrultusunda sınırlarda sıkı denetim yapılacak, ülkeye sadece İsviçre vatandaşları, oturma izni olanlar ve iş seyahatlerine gelenler girebilecek. Hükümet yetkilileri ayrıca, ülkede yeterli gıda stokunun olduğunu ve marketlere hücum edilmemesi uyarısında bulundu.