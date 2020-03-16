taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4365
Euro
7.1897
Altın
1508.09
Borsa
87888.34
Gram Altın
310.26
Bitcoin
33639.03

İsviçre koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi

Birçok ülke gibi korona vakalarının yükselmesi üzerine İsviçre'de olağanüstü hal kararı alındığı açıklandı. Karar bu gece 00:00'dan itibaren uygulanacak.

AA | 16.03.2020 - 21:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa ülkelerinde bir bir olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine yol açıyor.

O ülkelerden biri de İsviçre oldu.

İsviçre hükümeti, koronovirüsün ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti.

Kararı, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommarugahal duyurdu.

ORDU ÇALIŞMALARA KATILACAK

Olağanüstü hal kararı kapsamında 8 bin ordu mensubu salgınla mücadele çalışmalarına katılacak, hastane ve sağlık görevlilerine lojistik ve güvenlik hizmeti verecek.

RESTORANLAR KAPANACAK

Ayrıca, restoranlar ve eğlence yerleri kapatılacak, kamusal etkinlikler iptal edilecek. Benzin istasyonları, bankalar, tren istasyonları, postaneler, kamu idaresi ve oteller ise açık kalacak.

SINIRLARDA SIKI DENETİM

Karar doğrultusunda sınırlarda sıkı denetim yapılacak, ülkeye sadece İsviçre vatandaşları, oturma izni olanlar ve iş seyahatlerine gelenler girebilecek. Hükümet yetkilileri ayrıca, ülkede yeterli gıda stokunun olduğunu ve marketlere hücum edilmemesi uyarısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
İtalya'da bugün 349 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.
6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi
Bakan Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağını bildirdi.
Türkiye’de korona vaka sayısında artış
Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar can kaybının olmadığını, artan korona vaka sayısının detaylarını 00.00’a kadar açıklayacağını söyledi.
Camilerden namazınızı evde kılın çağrısı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, gün içinde camilerde cemaatle namaz kılınmasına bir süreliğine ara verileceği yönünde yapılan açıklamanın ardından, bu karar camilerden anons edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
790
İçişleri Bakanlığı korona tedbirlerini genişletti
İçişleri Bakanlığı korona tedbirlerini genişletti
534
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
253
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
91
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
373
Ali Erbaş: Namazlar evde kılınmalı
Ali Erbaş: Namazlar evde kılınmalı
610
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir