İsviçre sandığa gitti: Nüfus 10 milyon ile sınırlansın mı

İsviçre'nin nüfusu 2002 yılında 7,3 milyon seviyesindeyken, göç dalgalarıyla birlikte günümüzde 9,1 milyonun üzerine çıktı.

Öte yandan ülkede daimi ikamet edenlerin yaklaşık yüzde 26 ila yüzde 27'sini doğrudan yurt dışında doğmuş yabancıların oluşturduğu kaydedildi.

PARTİLERDEN BİRİ OLUŞAN TABLOYA KARŞI ÇIKTI

Oluşan bu durum Sağcı İsviçre Halk Partisi'nin(SVP) harekete geçmesine neden olurken parti kontrolsüz göçün konut sıkıntısına, yüksek kiralara, trafikte yoğunluğa ve okullarda kapasite sorunlarına yol açtığını ileri sürdü.

Ayrıca parti politikasında, doğal çevrenin korunması ve İsviçre'nin geleneksel yaşam standartlarının sürdürülebilmesi için katı bir nüfus tavanının şart olduğunu savunuldu.

HÜKÜMET AYNI FİKİRDE DEĞİL

Hükümet ve bazı diğer partiler ise başta sağlık ve turizm sektörü olmak üzere İsviçre ekonomisinin kritik ölçüde yabancı iş gücüne bağımlı olduğunu belirtti.

Böyle bir sınırlandırmanın büyük bir ekonomik kaosa yol açacağını vurgularlarken nüfusu zorla sabit tutmaya çalışmanın, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan serbest dolaşım ve Schengen gibi temel ikili anlaşmaları riske atacağını ve İsviçre'yi uluslararası arenada yalnızlaştıracağını savundular.

REFERANDUMA GİDİLDİ

İsviçre'de vatandaşlar, sağcı İsviçre Halk Partisinin (SVP) desteklediği "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" önerisini oylamak için sandığa gitti.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 12.00'de sona erdi.

Seçmenlerin çoğunluğu oylama işlemini daha önce posta yoluyla gerçekleştirmişti.

ÜLKE İKİYE BÖLÜNDÜ

İsviçreli seçmenler, bu tartışmaları dikkatlice takip ederken, tercih konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Ülkede oldukça "kutuplaştırıcı" şeklinde nitelenen oylamaya ilişkin yapılan son anketlere göre, "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimine yüzde 52 karşı çıkarken yüzde 45 destek verdi, yüzde 3 ise hala kararsız.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİNDE GİRİŞİM YÜZDE 55 İLE REDDEDİLDİ

İsviçre Yayın Kurumu (SRG SSR) adına GFS Bern Araştırma Enstitüsünün yayımladığı sandık çıkış anketine göre, girişime katılımcıların yaklaşık yüzde 55'i karşı çıktı.

Yerel saatle 13.00'te yayımlanan tahminlerin hata payının artı veya eksi yüzde 2 olduğu kaydedildi.

KARŞI ÖNERİ SUNULMADI

Hem hükümet hem de parlamento, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan girişime karşı çıkmasına rağmen karşı öneri sunmadı.

SVP, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırılan bu öneriyle, İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını veya düzensiz göçü önleyerek yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

KABUL EDİLMESİ HALİNDE ZORUNLU ÖNLEMLER DEVREYE GİRİYOR

Referandumda oylanacak öneriye göre, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle "iltica ve aile birleşimi alanında" bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalacak.

Girişim metnine göre İsviçre, istisna veya koruma maddeleriyle ilgili olarak "nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları" yeniden müzakere etmek durumunda kalacak.