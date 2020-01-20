İsviçre, Zarif'in Davos davetini geri çekti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi.
Sözcü, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle tırmanan ABD-İran gerilimi nedeniyle uluslararası baskıyla karşılaşan İran'ın, Davos davetinin de iptal edildiğini açıkladı.
HAZIRLIK YAPIYORDU
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi olarak, İsviçre'de 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu'na davet edildiğini söyleyen sözcü, program için hazırlık yaptığını, ancak katılımının daha sonra iptal edildiğini söyledi.