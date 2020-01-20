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İsviçre, Zarif'in Davos davetini geri çekti

İran dışişleri sözcüsü, 50.'si düzenlenecek Davos zirvesi için davet edilen Cevad Zarif'in davetinin iptal edildiğini açıkladı.

AA | 20.01.2020 - 16:01..
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi.

Sözcü, Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle tırmanan ABD-İran gerilimi nedeniyle uluslararası baskıyla karşılaşan İran'ın, Davos davetinin de iptal edildiğini açıkladı.

HAZIRLIK YAPIYORDU

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi olarak, İsviçre'de 21-24 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50. Dünya Ekonomik Forumu'na davet edildiğini söyleyen sözcü, program için hazırlık yaptığını, ancak katılımının daha sonra iptal edildiğini söyledi.

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