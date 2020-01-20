İsviçre, Zarif'in Davos davetini geri çekti

1 Eskişehir'de Avustralya için eylem Eskişehirliler, hazırladıkları özel kıyafet ve dekorla Avustralya’daki orman yangınlarından etkilenen hayvanlara dikkat çekti.

2 Denizli'de sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı Pamukkale ilçesinde, Tarık Parım, birlikte yaşadığı Filiz T. tarafından alkol aldıktan bir süre sonra kolundan ve bacağından bıçaklandı.

3 Şimdi işletmeciler, elemanlarına 'evden çalışın' diyor Türkiye’nin girişimci şirketlerine yönelik özel ücret ve yan haklarla ilgili ilk araştırmanın sonuçları, yeni uygulamalarla ilgili geniş yelpazede bilgi veriyor.

4 İlaçlı içkiyle bayıltıp, cinsel istismarda bulundu Zonguldak'ta içkisine ilaç katarak, bayılttığı E.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, görüntüleri yayınlayan O.A. 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 Saçlarını kanser arkadaşları için kestirdi 8 yaşındaki Zeynep, beline kadar uzattığı saçlarını, LÖSEV'e gönderilmesi için bağışladı.

6 Türk Telekom'un internet servisleri çöktü Türkiye genelinde Türk Telekom aboneleri internete erişim problemi yaşıyor.