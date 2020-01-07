taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9696
Euro
6.6855
Altın
1564.36
Borsa
111412.7
Gram Altın
300.257
Bitcoin
46672.65

İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

İsviçre'de hasta bir mahkum, devletten intihar edebilmek için yardım istedi.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 02:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

İsviçre'de özel bir kurumun yardımı ile intihar etmek yasal.

Mahkumların da bu düzenlemeden faydalanmasını sağlayan yasal boşluk bulunuyor.

Ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen bir kişi de hastalığını ve zor yaşam koşullarını öne sürerek doktor desteğinde intihar etmek istiyor.

İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

HAPİS CEZASI BİTMESİNE RAĞMEN KLİNİKTE TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Tecavüz suçlarından yargılanan 69 yaşındaki Peter Vogt'un 10 yıllık hapis cezası bitti. Ancak psikolojik rahatsızlığı olması ve tehlikeli olduğu belirtilmesi sebebiyle ömür boyu bir klinikte tutuklu kalmasına karar verilmişti.

"ÖLMEYİ TERCİH EDERİM"

Aşırı kilo, böbrek ve kalp yetmezliği gibi hastalıkları bulunan Vogt "serbest insanlar" gibi hayatına son verebilmek için yardım çağrısında bulundu.

Artık yaşamak istemediğini belirten Vogt, "Geleceği olmayan bir hayat, yaşamak değildir. Bu bitkisel hayatı yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Temmuz 2018 yılında hastaların intiharına yardım eden Exit Deutsche Schweiz adlı kurum ile iletişime geçen Vogt olumlu cevap alamadı.

İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

UZMANLARA GÖRE MAHKUMLAR DA İNTİHAR EDEBİLMELİ

Bu konuyu açıklığa kavuşturmak isteyen İsviçre hükumeti ceza hukuku, psikolog ve doktorlardan oluşan uzman bir ekibin görüşünü istedi.

Uzmanlar, belli koşullardaki mahkumların serbest insanlar gibi "kendi kaderlerini tayin etme hakkının" olduğunu, hapishanelerde de intiharın mümkün olması gerektiğini belirtti.

"MUHAKEME YETENEĞİ OLAN MAHKUMLARIN İNTİHAR İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMELİ"

İsviçreli avukat Barbara Rohner, muhakeme yeteneği olan mahkumların, hastalıklarından dolayı intihar etme isteklerinin kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

Barbara Rohner, "Vogt davasının ötesinde, cezaevlerindeki yaşlı mahkumların sayısının artmasıyla bu konu daha da fazla gündeme gelecek. O yüzden yakın zamanda bir karar almalıyız" dedi.

İlginizi Çekebilir
Irak'tan ABD ve İran'a tepki
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak topraklarının ABD ile İran'ın hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini söyledi.
UNESCO'dan Trump'a uyarı
Trump'ın İran'ın kültürel mirasa zarar vermemeyi taahhüt eden açıklamalarından sonra UNESCO'dan uyarı geldi.
Sanna Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi
Findanliya Başbakanı Sanna Marin, "Findanliya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli" dedi.
İngiltere'nin seri tecavüzcüsüne ömür boyu hapis cezası
Üç yıl boyunca barlarda tanıştığı en az 195 erkeğe ‘iyi niyetli biri’ gibi davranarak tecavüz eden Endonezyalı, suçlamaları reddetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

34
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

53
İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

İngiliz kadın astronot: Uzaylılar aramızda

21
Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı

0
Mardin'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon

Mardin'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon

2
İzmir'de kaçak alkol içen bir kişi öldü

İzmir'de kaçak alkol içen bir kişi öldü

0
İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir