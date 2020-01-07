İsviçre'de gündem hasta mahkumların intiharına yardım

İsviçre'de özel bir kurumun yardımı ile intihar etmek yasal.

Mahkumların da bu düzenlemeden faydalanmasını sağlayan yasal boşluk bulunuyor.

Ömür boyu hapis cezasına mahkum edilen bir kişi de hastalığını ve zor yaşam koşullarını öne sürerek doktor desteğinde intihar etmek istiyor.

HAPİS CEZASI BİTMESİNE RAĞMEN KLİNİKTE TUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Tecavüz suçlarından yargılanan 69 yaşındaki Peter Vogt'un 10 yıllık hapis cezası bitti. Ancak psikolojik rahatsızlığı olması ve tehlikeli olduğu belirtilmesi sebebiyle ömür boyu bir klinikte tutuklu kalmasına karar verilmişti.

"ÖLMEYİ TERCİH EDERİM"

Aşırı kilo, böbrek ve kalp yetmezliği gibi hastalıkları bulunan Vogt "serbest insanlar" gibi hayatına son verebilmek için yardım çağrısında bulundu.

Artık yaşamak istemediğini belirten Vogt, "Geleceği olmayan bir hayat, yaşamak değildir. Bu bitkisel hayatı yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Temmuz 2018 yılında hastaların intiharına yardım eden Exit Deutsche Schweiz adlı kurum ile iletişime geçen Vogt olumlu cevap alamadı.

UZMANLARA GÖRE MAHKUMLAR DA İNTİHAR EDEBİLMELİ

Bu konuyu açıklığa kavuşturmak isteyen İsviçre hükumeti ceza hukuku, psikolog ve doktorlardan oluşan uzman bir ekibin görüşünü istedi.

Uzmanlar, belli koşullardaki mahkumların serbest insanlar gibi "kendi kaderlerini tayin etme hakkının" olduğunu, hapishanelerde de intiharın mümkün olması gerektiğini belirtti.

"MUHAKEME YETENEĞİ OLAN MAHKUMLARIN İNTİHAR İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMELİ"

İsviçreli avukat Barbara Rohner, muhakeme yeteneği olan mahkumların, hastalıklarından dolayı intihar etme isteklerinin kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

Barbara Rohner, "Vogt davasının ötesinde, cezaevlerindeki yaşlı mahkumların sayısının artmasıyla bu konu daha da fazla gündeme gelecek. O yüzden yakın zamanda bir karar almalıyız" dedi.