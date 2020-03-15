taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

İsviçre'de korona vakaları bir günde 841 arttı

İsviçre'de bir günde 841 koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

AA | 15.03.2020 - 19:43..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Dünya genelinde ülkeler koronavirüs önlemlerini artırsa da vaka sayıları her geçen gün artıyor.

Tedbirlerin sıkılaştırıldı İsviçre'de de bir günde 841 vaka belirlendi.

VAKA SAYISI 2 BİN 200'E YÜKSELDİ

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam koronavirüs vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.

İsviçre'de korona vakaları bir günde 841 arttı

ORDU DESTEĞİNİ ARTIRACAK

İsviçre'nin resmi haber sitesi Swissinfo'daki bilgiye göre, İsviçre ordusu virüs pandemisine karşı mücadelede desteğini artırmaya hazırlanıyor.

İsviçre ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.

İsviçre'de korona vakaları bir günde 841 arttı

GURBETÇİLER UÇUŞLARIN DEVAM ETTİĞİ İSVİÇRE ÜZERİNDEN BİLET ALIYOR

Öte yandan edinilen bilgiye göre, bazı iptallere rağmen Türk Hava Yolları (THY), Zürih, Cenevre ve Basel'den Türkiye uçuşlarına devam ediyor.

Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği Almanya ve Fransa'dan bazı gurbetçilerin İsviçre üzerinden Türkiye'ye bilet aldığı bilgisi de paylaşıldı.

ALMANYA SINIRLARINI KAPATACAK

Almanya basınındaki haberlere göre, hükümetin aldığı karar doğrultusunda ülke İsviçre, Fransa ve Avusturya ile sınırlarını yarından itibaren kapatacak.

İsviçre hükümeti de sınır noktalarında yarından geçerli olmak üzere bazı kısıtlamalara geçeceğini duyurmuştu.

İsviçre'de korona vakaları bir günde 841 arttı

İlginizi Çekebilir
Sarp Sınır Kapısı korona tedbirleri kapsamında kapatıldı
Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı, karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatıldığı bildirildi.
İspanya'da gereksiz sokağa çıkanlara para cezası
İspanya'da koronavirüse karşı OHAL ilan edilmesinin ardından zorunlu haller dışında sokağa çıkan vatandaşlara para cezası kesildiği bildirildi.
Ankara Valisi Şahin: 5 kişide korona semptomları gözlendi
Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşlardan 5 kişide koronavirüs semptomları belirlendiğini ve gözlem altında olduklarını söyledi.
Koronavirüs nedeniyle AVM'ler boş kaldı
Türkiye'de de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından vatandaşların hafta sonu tatillerinde akın ettiği alışveriş merkezlerinde yoğunluk yok denilecek kadar azdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
930
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
712
İlber Ortaylı'dan stokçulara sert tepki
İlber Ortaylı'dan stokçulara sert tepki
393
Umreden gelenler karantina altında
Umreden gelenler karantina altında
424
Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz
Luiz Gustavo: Sorumluluğu kabul etmeliyiz
126
CHP'nin kongresine korona engel olamadı
CHP'nin kongresine korona engel olamadı
512
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
Sarı Yelekliler, polisi korona ile korkuttu
66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir