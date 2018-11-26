İsviçre'deki referandum sonuçlandı

İsviçre halkı, ineklerin boynuzlarını kesmeyen çiftçiye mali yardım teklifini geri çevirdi.

ÇİFTÇİNİN MÜCADELESİ

İnek ve keçilerin boynuzlarının kesilmesine karşı olan 66 yaşındaki çiftçi Armin Capaul, yıllardır verdiği mücadele ile olayın referanduma taşınmasını sağlamıştı.

Çiftçi Capaul, boynuzlu hayvanların rahat hareket etmeleri için daha geniş alanlara ihtiyacı olduğunu, bunun için de daha fazla yardım fonu gerektiğini gerekçesiyle kampanya başlatmıştı.

İsviçre'nin ulusal sembolü olarak görülen ve turistlerin de ilgi odağı olan ineklerin üçte biri ya boynuzları kesilmiş vaziyette ya da genetik olarak kesik doğmuş ineklerden oluşuyor.