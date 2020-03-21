İtalya, 3 bin 200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin deneme, kontrol, danışmanlık, dokümantasyon ve eğitim gerçekleştiren İtalyan kamu kurumu Istituto Superiore di Sanità, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 3200 hastanın ayrıntılı istatistiğini içeren bir araştırma paylaştı.

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Hayatını kaybeden hastalara ait coğrafi dağılım, demografik veri, belirti, eşlik eden hastalık ve ölüme yol açan komplikasyon bilgilerinin toplanarak ortaya koyulan raporda, İtalya genelinde 19 bölgedeki hasta kayıplarının grafiği incelendi.

3200 kişinin yoğunlukla ortaya çıktığı olduğu bölge; 2175 kişinin yaşamını yitirdiği, Milano'nun da içinde yer aldığı Lombardiya bölgesi oldu.

ÖLÜMLERDEKİ YAŞ ORTALAMASI

Raporda, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle ölen hastaların yaş ortalaması 78,5 olarak belirtildi.

Koronavirüs tanısı alanların ortalama yaşı 63 yaş civarındayken ölüm vakaları bu yaşın 15 yıl üzerinde seyretti. Ölüm vakalarında çoğunluğun ise (yüzde 70,6) erkek olduğu görülüyor. (Kaynak: Ensonhaber)

(Grafik: Kırmızı/Kadın, Mavi/Erkek, Yeşil/Toplam)

KRONİK HASTALIKLAR

Araştırmaya göre, hastalarda bulunan kronik rahatsızlıklar, ölüm riskini tetikleyen faktörlerden oldu.

Ölen hastaların 145’inde kalp rahasızlığı, 106’sında ritim bozukluğu, 54’ünde inme, 355’inde hipertansiyon, 163’ünde diyabet, 57’sinde demans, 66’sında KOAH, 94’ünde kanser, 18’inde karaciğer rahatsızlığı, 97’sinde böbrek yetmezliği olduğu rapor edildi.

GÖZLEMLENEN SEMPTOMLAR

Hayatını kaybeden hastaların hastaneye ilk başvurduğu andaki semptomlar arasında başlıca ateş ve öksürük olmak üzere, ishal ve ağızdan kan gelmesi de gözlemlendi. Hastaların yüzde 5’inde ise hiçbir ön belirtiye rastlanmadı.

(Grafik: Yeşil/Kan Tükürme, Turkuaz/İshal, Mor/Solunum Yetmezliği, Kırmızı/Öksürük, Mavi/Ateş)

AKUT DURUMLAR

Koronavirüs nedeniyle hastaların yüzde 96,5’inde akut solunum yetmezliği meydana geldi. Akut böbrek yetmezliği geliştiren hastaların oranı yüzde 29,2 olurken, yüzde 10,4 oranında akut kardiyak yaralanma ve yüzde 8,5 oranında süperenfeksiyon kaydedildi. (Kaynak: Ensonhaber)

UYGULANAN TEDAVİLER

Hastanede tedavi görmeye başladıklarında, 3200 hastadan yüzde 84’üne antibiyotik uygulaması yapıldı. Yüzde 54 oranında antiviral kullanıldı.

HASTALIK ORTALAMA 8 GÜN SONRA CAN KAYBINA GÖTÜRDÜ

Yaşamını yitiren 3200 koronavirüs hastasında, ilk bulgunun ortaya çıkmasıyla yaşamını yitirmeye kadar geçen ortalama süre ise 8 gün civarında oldu. Çoğu hasta ilk bulgudan sonra hastaneye yatana kadar 4 günü tanısız ve tedavisiz geçirdi.