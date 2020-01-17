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İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı, taraflar arasında ateşkes sağlandıktan sonra AB'nin Libya'ya asker gönderebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 03:01..
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İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konferansı gündemini değerlendirdi.

Giuseppe Conte, "Libya'ya asker gönderilmesi, değerlendireceğimiz olasılıklardan biri. Ama biz, pozisyonlarımızı karşılaştırarak durumu barışçıl çözüme yönlendirmeye çalışmalıyız" dedi.

"BUNA AÇIK OLDUĞUMUZU ŞİMDİDEN SÖYLEYEBİLİRİZ"

Ansa haber ajansının aktardığına göre Conte, "Askeri seçenek bir yana bırakıldıktan sonra Libya’ya arabuluculuk ve barış askerini gönderme yönündeki çalışmalar seçenek haline gelecek. Buna açık olduğumuzu şimdiden söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Berlin konferansına katılmaya hazır olduğu yönündeki haberlerin 'güzel sinyal' olduğunu söyleyen Conte, bu bağlamda, Libya’nın geleceğini mutlaka bu ülkenin temsilcilerinin katılımıyla konuşulması gerektiğini kaydetti.

İtalya Başbakanı: AB, Libya'ya asker gönderebilir

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