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İtalya Başbakanı Conte, istifa etti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifasını duyurdu.

AA | 20.08.2019 - 17:06..
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İtalya'da aşırı sağcı League partisi lideri Matteo Salvini'nin başlattığı siyasi kriz, ülkeyi erken seçime bir adım daha yaklaştırdı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, parlamentodaki konuşmasının ardından görevinden istifasını etti. Böylece Lig Partisi- 5 Yıldız Hareketi (M5S) hükümeti sona erdi.

ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Krizi başlatan İçişleri Bakanı ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini, erken seçim talep ediyor. Ancak krizin çıktığı tarihin ardından hükümet ortağı ve meclisteki en büyük grubun sahibi 5 Yıldız Hareketi ile ana muhalefetteki Demokratik Parti (Partito Democratico) arasında oluşabilecek bir hükümet ihtimali de mevcut.

İtalya Başbakanı Conte, istifa etti

"KENDİ ÇIKARINI GÖZETİYOR"

Parlamentodaki konuşmasında hemen yanında oturan Salvini'ye de tepki gösteren Conte, "Kendisinin ve partisinin çıkarlarını gözettiğini göstermiş oldu. Kararları, bu ülke için ciddi bir risk teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

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