taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4071
Euro
7.1528
Altın
1462.57
Borsa
88783.87
Gram Altın
303.119
Bitcoin
32557.9

İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan İtalya'da Başbakan Conte, 1809 ölüme rağmen salgının henüz zirve yapmadığını ve daha kritik bir döneme girildiğini söyledi.

AA | 16.03.2020 - 15:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs, İtalya'yı tamamen etkisi altına almış durumda.

Ülkenin tamamı karantina altında yaşanmasına rağmen, her geçen gün ölü ve enfekte sayısı artıyor.

BAŞBAKAN KONUŞTU

Virüs bulaşan insan sayısının 24 bin 747'yi, ölü sayısının ise 1809'u bulduğu İtalya'da Başbakanı Giuseppe Conte, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

VİRÜS HENÜZ ZİRVE YAPMADI

İhtiyaç dışında hiçbir şekilde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Conte, "Riskli temaslardan kaçınarak evde kalmaya devam etmeliyiz. Bu şekilde virüse karşı daha etkili mücadele edeceğiz. Bilim insanları, virüsün henüz yayılma konusunda zirve yapmadığını söylüyor. Bu haftalar, en riskli haftalar ve maksimum dikkat gerektiriyor. Bu, son yılların en önemli mücadelesi. Bu mücadeleyi kazanmak için 60 milyon İtalyanın katkısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Conte: Virüs henüz zirve yapmadı

"ALINAN KARARLARIN SONUCUNU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA GÖRECEĞİZ"

Conte, geçen haftadan bu yana uygulanan karantinanın nasıl gittiğini gelecek dönemde göreceklerine işaret ederek, "Bilim teknik kurulunun yönlendirmeleri doğrultusunda aldığımız kararların sonuç verip vermediğini teyit için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şu an için yeni kısıtlamalara gerek olmadığını bildiren Conte, mevcut kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını, belediyelerin park ve bahçeleri kapatmasının doğru bir karar olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Ali Erbaş: Namazlar evde kılınmalı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle namazların cami ve mescitler yerine evlerde kılınması gerektiğini söyledi.
Sigara içenler için koronavirüs tehlikesi
Sağlık açısından büyük tehdit oluşturan sigara, koronavirüs salgınında da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Buna göre sigara içenlerin virüs kapma olasılığı 14 kat daha fazla...
IMF, koronaya karşı 1 trilyon dolar hazırladı
IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Gül, yargıda korona önlemlerini açıkladı
Bakan Gül, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını, cezaevlerinde pozitif korona vakasına rastlanmadığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
786
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
91
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması
212
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı
350
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
159
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
Trump, Alman bilim adamlarına para teklif etti iddiası
65
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir