İtalya Başbakanı Conte’nin yakın koruması koronadan öldü

Ülkede 6 haftadır devam eden ve şu ana kadar 14 bin 681 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle kayıplar devam ediyor.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Başbakan Giuseppe Conte'nin yakın korumalığını yapan ve geçen ay ortasında koronavirüs teşhisi konulan 52 yaşındaki Giorgio Guastamacchia, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

SON ZAMANLARDA SEYAHATLERE EŞLİK ETMEDİ

İki çocuk babası olan koruma memurunun tedavisi için görevden ayrılmadan önce Başbakan Conte ile yakın teması bulunmadığı ve Başbakan'ın seyahatlerine eşlik etmediği bilgisi paylaşıldı.

"ÖRNEK BİR POLİS MEMURU"

Eski başbakanlardan AB Komisyonunun Ekonomi İşlerinden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Giorgio Guastamacchia'yı örnek polis memuru olarak hatırlıyorum. Ailesinin ve çalışma arkadaşlarının acılarını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

CONTE'NİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Bir süredir Tor Vergata Kliniği'nde tedavi gören Guastamacchia'nın koronavirüs testinin mart ortasında pozitif çıkmasının ardından Başbakan Conte’ye de test yapılmış ve test negatif çıkmıştı.