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İtalya göçmenlerin olduğu gemileri reddediyor

Dün akşam Türk geminin kaçırılmasıyla ilgili konuşan İtalya Bakan, "Artık ilk yardım kurumu değiliz." dedi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 08:05..
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İtalya göçmenlerin olduğu gemileri reddediyor

Türk bandıralı yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı'dan Trablus'a gidiyordu.

GÖÇMENLER KAÇIRDI

İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini'nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istedi. Ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

İtalya göçmenlerin olduğu gemileri reddediyor

"İTALYA'YI TELESKOPLA GÖRECEKLERİNİ BİLİYORLAR"

Salvini, geminin geri dönmesi durumuyla ilgili olarak, "Artık ilk yardım kurumu değiliz. İtalya'yı teleskopla göreceklerini biliyorlar." ifadesini kullandı.

DÜNYA TEPKİLİ

İtalya son dönemde mültecilere karşı çok katı politikalar uyguluyor. Göçmenler İtalya açıklarında mahsur kalsa dahi, İtalya'dan en ufak bir yardım gelmiyor. İtalya'nın göçmenleri ölüme terk etmesi dünyada büyük tepki alıyor.

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