İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı'nda koronavirüs çıktı

İtalya, koronavirüsün en çok can aldığı ve en hızlı yayıldığı Avrupa ülkesi.

Devlet görevlilerine de yayılan koronavirüsün, dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığı açıklanmıştı.

İtalya'da devlet görevlileri arasında yayılmaya devam ederken, son olarak Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi.

KENDİNİ KARANTİNADA TUTUYOR

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Farina'da koronavirüse rastlandığı, durumunun iyi olduğu ve konutunda kendini karantinada tuttuğu bildirildi.

Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da yayımladığı video mesajında, kendisinde herhangi bir belirti olmamasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, kendisini evinde karantinaya aldığını ifade etti.

CEZAEVLERİNDE İSYAN ÇIKTI

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı.

Mahkumların, cezaevinde koronavirüse karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Frosinone'deki cezaevinde de mahkumların aynı gerekçeyle ek önlem talep ettiği ve cezaevini çevreleyen duvarı aşmaya çalıştıkları kaydedildi. Protestoların, koronavirüs nedeniyle aile görüşlerinin ve ziyaretlerinin iptal edilmesinden sonra başladığı aktarıldı.

İTALYAN HAVAYOLU ŞİRKETİ UÇUŞLARINI DURDURDU

İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Alitalia da 9 Mart itibarıyla Milano'nun en büyük havalimanı Malpensa'daki tüm uçuş ve diğer faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Alitalia'nın kentin diğer havalimanı Linate'de sadece iç hat uçuşlarını gerçekleştirmeye devam edeceği, dış hat uçuşlarını ise başkent Roma çıkışlı sürdüreceği de bildirildi.