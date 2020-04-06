İtalya karantinayı kaldırıyor

Koronavirüste en ağır kaybı veren İtalya’da bugüne dek 15 bin 887 kişi yaşamını yitirdi, 128 bin 948 kişide de virüs tespit edildi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 9 Mart'tan bu yana 60 milyonlu İtalya’nın adeta hapishaneye dönen sıkı karantina uygulamasının artık yavaş yavaş hafifletmeye karar verdiklerini duyurdu.

Speranza, bu kapsam bir dizi tedbirlerin alınacağı yeni bir paketin açıklanacağını ifade ederken öte yandan, kapsamlı test çalışamalarının ve sıkı sağlık hizmetlerinin devam edileceğini açıkladı.

KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAK

Speranza, Roma’daki olağanüstü halin iki aşamada yönetileceğini ve karantina tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi ancak normal koşullara tam olarak geri dönebilmek için bazı kuralların uygulamaya konulacağını ifade etti.

Buna göre, korona vakalarının daha hızlı ve daha verimli bir şekilde tedavi edilmesi için yerel sağlık sistemleri güçlendirilecek, halkın maske kullanımı her alana yayılacak ve sosyal mesafe kuralı için alınan tedbirler devam ettirilecek.

Bakan Roberto Speranza, akıllı telefon uygulamalarının ve diğer dijital teknolojilerin kullanımı ile koronavirüs testlerinin ve hasta temas takibinin genişletileceğini ifade ederek, yalnızca korona hastalarını tedavi edece hastane ağı kurulacağını belirtti.