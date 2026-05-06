İtalya Serie A'da ayın golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur.

A Milli Takım kaptanımız Hakan'ın Roma'yı iç sahada 5-2 yendikleri karşılaşmada ceza sahası dışından attığı muhteşem gol, Serie A'da nisan ayının golü seçildi.

INTER'LE ŞAMPİYON OLDU

Inter ile bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, çıktığı 30 karşılaşmada 12 gol ve 7 asist kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Transfer döneminde ismi uzun bir süre Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan deviyle olan sözleşmesi, 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.

HAKAN'IN ROMA'YA ATTIĞI GOLDEN KARELER

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)