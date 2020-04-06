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İtalya'da 104 yaşındaki korona hastası kadın iyileşti

20 kişiyle birlikte yaşadığı huzurevinde hastalığa yakalanan kadının doktoru, "Bu süreçte zekası hiç eksilmedi" dedi.

Haber Merkezi |
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İtalya'da 104 yaşındaki korona hastası kadın iyileşti

Pandemi salgınında en fazla insanın öldüğü İtalya’da, iyileşen hastalar umut veriyor.

Son olarak 15 bin 887 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 104 yaşındaki bir kadın koronavirüsü atlattı.

İtalya’nın kuzeyindeki Lessona bölgesinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso adlı kadın, 20 kişiyle birlikte yaşadığı huzurevinde hastalığa yakalanmıştı.

İtalya'da 104 yaşındaki korona hastası kadın iyileşti

“ZEKASI HİÇ EKSİLMEDİ”

La Repubblica gazetesine konuşan Dr. Carla Furno Marchese, “Bu süreçte zekası hiç eksilmedi. İyileşmesi, bu zor günlerde ona bakan herkesi çok mutlu etti.” dedi.

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