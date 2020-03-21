İtalya'da 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsün pençesindeki İtalya, her geçen gün kendi rekorunu egale ediyor.

Tüm tedbirlere rağmen ölü sayısı gün gün artmaya devam ediyor.

1 GÜNDE 793 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililerin bugün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede koronavirüs nedeniyle 793 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM ÖLÜM SAYISI 4 BİN 824 OLDU

Böylece İtalya'da virüse yenilerek yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi.

ENFEKTE OLAN KİŞİ SAYISI 53 BİN 578'E ULAŞTI

İtalya'da, virüsle enfekte olanların sayısı ise 53 bin 578'e yükseldi.