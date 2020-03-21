İtalya'da 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsün pençesindeki İtalya, her geçen gün kendi rekorunu egale ediyor.
Tüm tedbirlere rağmen ölü sayısı gün gün artmaya devam ediyor.
1 GÜNDE 793 KİŞİ ÖLDÜ
Yetkililerin bugün açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede koronavirüs nedeniyle 793 kişi hayatını kaybetti.
TOPLAM ÖLÜM SAYISI 4 BİN 824 OLDU
Böylece İtalya'da virüse yenilerek yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi.
ENFEKTE OLAN KİŞİ SAYISI 53 BİN 578'E ULAŞTI
İtalya'da, virüsle enfekte olanların sayısı ise 53 bin 578'e yükseldi.