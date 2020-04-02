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İtalya’da bayraklar yarıya indirildi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen, ölüm vakalarının zirve yaptığı İtalya’da belediye başkanları, hayatını kaybeden vatandaşlarının anısına bayrakları yarıya indirererk saygı duruşunda bulundu.

Haber Merkezi |
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İtalya’da bayraklar yarıya indirildi

Dünyada koronavirüs kayıplarında başı çeken İtalya’da ölü sayısı 13 bin 155’e ulaşırken yaklaşık 111 bin vaka da tespit edildi.

Neredeyse tamamen karantina altında olan ülkede, doktorların ve sağlık çalışanlarının da durumu oldukça zor.

MEZARLIKLAR ÖLÜ KABUL ETMİYOR

Koronavirüs pozitif tanısı konulan yüzlerce sağlık çalışanı, kapasitesi çoktan aşılan hastane, yetersiz tıbbi malzeme ve içler acısı koşullarla boğuşan İtalya, tarihinin en zor zamanlarından birini yaşıyor.

Koronavirüs kurbanlarını gömmek için bile yeterli mezar alanının kalmadığı ülkede, ölüleri onurlandırmak için geniş çapta törenler düzenlendi.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle bayraklar yarıya indirildi İZLE

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

İtalyan Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen anma törenlerinde, ülkenin dört bir yanında koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları anmak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi, bayraklar yarıya indirildi.

İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale ve Başbakanlık Binası Palazzo Chigi'de de tören düzenlenirken, Vatikan da bayraklarını yarıya indirerek anmaya destek verdi.

İtalya’da bayraklar yarıya indirildi

İtalya’da bayraklar yarıya indirildi

İtalya’da bayraklar yarıya indirildi

İtalya’da bayraklar yarıya indirildi

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