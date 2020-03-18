İtalya'da bugün 475 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya, bütün önlemlere rağmen ölümleri durduramıyor.

Her akşam aynı saatlerde konuya ilişkin açıklamalar yapan İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, bugün de son gelişmeleri paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

475 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Borrelli, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 475 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK SAYI

Bu sayı, İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 978'E YÜKSELDİ

Borrelli'nin verdiği sayılara göre toplam ölüm sayısı 2 bin 978'e çıktı.

4 BİN 25 KİŞİ İYİLEŞTİ

Borrelli, dün 2 bin 941 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1084 kişi artışla, 4 bin 25'e çıktığını açıkladı. Sivil savunma yetkilisi, iyileşenlerdeki artışın önemli olduğunu belirtti.

ENFEKTE SAYISI 35 BİNİ GEÇTİ

Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam enfekte sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi.



