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İtalya'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 12 ölü

Ülkede yeni tip koronavirüs endişesi ve buna yönelik tedbirlerin protestosunda bilanço ağırlaşıyor.

AA | 11.03.2020 - 11:00..
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İtalya'da yüzlerce ölüme neden olan koronavirüs nedeniyle ülkede panik havası var.

Salgınla mücadele eden İtalya’da hafta sonu patlak veren cezaevi isyanında bilanço ağırlaşıyor.

12 MAHKUM ÖLDÜ

Tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda ölen mahkumların sayısı 12'ye çıktı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren olayların en şiddetlisinin yaşandığı Modena'da ölü sayısı, 2 mahkumun daha cesedinin bulunmasıyla 7'den 9'a yükseldi.

İtalya'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 12 ölü

Rieti'deki cezaevinde ise olayların ardından 3 mahkumun cesedinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada, olaylar sırasında Foggia’daki cezaevinden 77 kişinin firar ettiği, bunlardan bir kısmının yakalandığı, 20 kadarının arandığı ifade edildi.

İtalya'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 12 ölü

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