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İtalya'da gündem Güney Kore modeli

Koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8 bini aştığı İtalya'da, Güney Kore'nin uyguladığı mücadele yönteminin uygulanması isteniyor.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 21:53..
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İtalya'da gündem Güney Kore modeli

Çinli turistlerin İtalya'ya taşıdığı koronavirüs, ülkede hayatı durdurdu.

Ölü sayısının 8 bini aştığı ülkede, ölümcül virüsün durdurulması için ne yapılması gerektiğine henüz karar verilmiş değil.

İnsanların evden çıkmaması yönünde uyarılar yapılsa da zaman zaman bazı bölgelerde dışarıda insanları görmek mümkün.

Ülkenin gündemini yakından takip eden Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalyan gazeteci Milena Gabanelli'nin yorumunu Türkçe'ye çevirerek Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

İtalya'da gündem Güney Kore modeli VİDEO

"İTALYA BOYUTUNU MÜKEMMEL ÖZETLEMİŞ"

Göktaş, videoya "İtalya, koronavirüs ile mücadelede Güney Kore modelini konuşuyor. Bunun her ülkede hayata geçirilebilmesi pek kolay görünmüyor. Gazeteci Milena Gabanelli, Güney Kore modelini ve tartışmanın İtalya boyutunu mükemmel özetlemiş. Dinlemekte fayda var." notunu düştü.

İtalya'da gündem Güney Kore modeli

İtalya'da gündem Güney Kore modeli

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