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İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti

İtalyan bir hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden zanlı, "Bana koronavirüs bulaştırdı." dedi.

Haber Merkezi |
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İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke İtalya’da virüs yüzünden ilk cinayet işlendi. İtalya’da yaşayan Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan ve hastanede koronavirüsle mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta’yı öldürdü.

28 yaşındaki De Pace’nin kız arkadaşını kendisine koronavirüs bulaştırdığı gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi.

Salı gecesi polisi arayan De Pace’nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti

“BANA KORONAVİRÜS BULAŞTIRDI”

27 yaşındaki Quaranta’nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace’nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, “Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı.” dedi.

İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti

NEGATİF ÇIKTI

De Pace’ye koronavirüs testi yapılırken, İtalyan haber ajansları De Pace ve Quaranta’nın test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARINI SAVUNMUŞTU

Quaranta’nın ölmeden önce İtalya’daki doktor ve sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili çok sert mesajlar paylaştığı açıklandı.

İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti

İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti

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