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İtalya'da işletmelere 400 milyar euro destek verilecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Küçük, orta ve büyük İtalyan işletmeler için 400 milyar euroluk kaynak veriyoruz. Bunun 200'ü iç piyasaya yönelik, 200'ü ise ihracata yönelik olacak.” dedi.

AA |
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İtalya'da işletmelere 400 milyar euro destek verilecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgınının ekonomideki etkisiyle mücadeleye yönelik 400 milyar euroluk yeni paket açıkladı.

Başbakanlık Sarayı Chigi'de Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri, Ekonomik Kalkınma Bakanı Stefano Patuanelli ile beraber bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Conte, salgının özellikle de İtalyan işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmeye yönelik yeni mali destek paketinin detaylarını paylaştı.

“BÖYLE BİR MÜDAHALE HATIRLAMIYORUM”

Başbakan Conte, "Küçük, orta ve büyük İtalyan işletmeler için 400 milyar euroluk acil likidite kaynak veriyoruz. Bunun 200'ü iç piyasaya yönelik, 200'ü ise ihracata yönelik olacak. Bu önemli bir ateşleyici güç. Ben daha öncesinde böyle bir müdahale hatırlamıyorum." dedi.

İtalya'da işletmelere 400 milyar euro destek verilecek

“BAZUKA” ETKİSİ

Conte, bugünkü kararnameyle kabul ettikleri paket ve daha önce kabul ettikleri 350 milyar euro etkiye sahip paketle ekonomiye toplamda 750 milyar euroluk "bazuka" etkisi yaratacak bir destek sağladıklarını ifade etti. Gayri safi yurt içi hasılaların yarısına denk bir paket açıkladıklarının altını çizen Başbakan, "Stratejik olarak önemli faaliyetler yürüten tüm şirketleri korumak için çok etkili bir araç benimsedik." diye konuştu.

Başbakan Conte, ayrıca bazı vergi ödemelerinin nisan ve mayıs aylarında da askıya alınacağını söyledi.

İtalya'da işletmelere 400 milyar euro destek verilecek

AB'YE "KORONA TAHVİL" MESAJI

Başbakan Conte, bir süredir Avrupa Birliği yönetimi ve birlik içinde Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerle ters düştükleri salgının ekonomik etkisiyle mücadele etmede ortak tahvil (korona tahvil) çıkarılarak yeniden borçlanmaya gidilmesi önerisinde pozisyonunu koruduğunu gösterdi.

Birlik içindeki diğer üye devletlerden gelen salgının ekonomik etkisine karşı Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) etkinleştirilmesi önerisine karşı çıkan Conte, "ESM'ye hayır, Eurobond'a (Korona tahvil) tabii ki evet. ESM, bu durum için en uygun olmayan araç. Eurobond ise gerçek çözümdür. İçinden geçtiğimiz acil duruma en ciddi ve en etkili cevaptır." dedi.

İtalya'da işletmelere 400 milyar euro destek verilecek

Conte, kendisine bu mücadeleyi vermemesinin de tavsiye edildiğini ancak ülkesi için küçük hesaplar yapmayacağını kaydetti.

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