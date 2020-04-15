taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9107
Euro
7.5475
Altın
1714.85
Borsa
95854.92
Gram Altın
380.805
Bitcoin
46604.11

İtalya'da korkunç bilanço: 21 bin 645 ölüm

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İtalya'da korkunç bilanço: 21 bin 645 ölüm

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’tan bu yana süren koronavirüs salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 418’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155’e çıktığını bildirdi.

21 BİN 645’E YÜKSELDİ

Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962’lik artışla 38 bin 92’ye çıktığını ifade etti. Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645’e yükseldiğini açıkladı.

BUGÜN 1127 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan’da 1363 idi.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirterek dün 3 bin 186 olan sayının bugün 3 bin 79’a gerilediğini ifade etti.

DSÖ’NÜN TAVSİYESİ

Basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetkilisi Ranieri Guerra da maske kullanımına değinerek, “DSÖ’nün tavsiyesi, sokakta yürüyen insanların maske takmasına gerek olmadığı yönünde.” dedi.

Bu arada koronavirüsle mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 5'inin daha yaşamını yitirdiği ve salgının başından bu yana ölen doktor sayısının 121'e yükseldiği belirtildi.

MALİ POLİS ARAMASI SÜRÜYOR

Öte yandan, ANSA ajansının haberine göre Milano’daki Pio Albergo Trivulzio yaşlı bakımevindeki koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin açılan soruşturma kapsamında, mali polis ekiplerinin aramaları devam ediyor. Milano Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi sonucunda, mart ayından bugüne kadar sadece Trivulzio bakımevindeki 143 yaşlının koronavirüsten hayatını kaybettiği belirlendi.

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs Türkiye'de 115 can daha aldı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugün 115 koronavirüs hastasının daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısına katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.
Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham
Haydar Baş'ın cenaze töreninde tabuta dokunmak isteyenler, birbirini ezdi. Tabutun üzerine, İmam Hüseyin’in kabir örtüsü serildi.
İşçi çıkarmayı yasaklayan düzenleme komisyondan geçti
İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren ve kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
483
RTÜK'ten FOX TV'ye ceza
RTÜK'ten FOX TV'ye ceza
658
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
2140
Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham
Haydar Baş'ın cenaze töreninde izdiham
458
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
397
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
380
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
309
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir