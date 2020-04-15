İtalya'da korkunç bilanço: 21 bin 645 ölüm

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’tan bu yana süren koronavirüs salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 418’e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155’e çıktığını bildirdi.

21 BİN 645’E YÜKSELDİ

Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962’lik artışla 38 bin 92’ye çıktığını ifade etti. Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645’e yükseldiğini açıkladı.

BUGÜN 1127 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan’da 1363 idi.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirterek dün 3 bin 186 olan sayının bugün 3 bin 79’a gerilediğini ifade etti.

DSÖ’NÜN TAVSİYESİ

Basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetkilisi Ranieri Guerra da maske kullanımına değinerek, “DSÖ’nün tavsiyesi, sokakta yürüyen insanların maske takmasına gerek olmadığı yönünde.” dedi.

Bu arada koronavirüsle mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 5'inin daha yaşamını yitirdiği ve salgının başından bu yana ölen doktor sayısının 121'e yükseldiği belirtildi.

MALİ POLİS ARAMASI SÜRÜYOR

Öte yandan, ANSA ajansının haberine göre Milano’daki Pio Albergo Trivulzio yaşlı bakımevindeki koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin açılan soruşturma kapsamında, mali polis ekiplerinin aramaları devam ediyor. Milano Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi sonucunda, mart ayından bugüne kadar sadece Trivulzio bakımevindeki 143 yaşlının koronavirüsten hayatını kaybettiği belirlendi.