İtalya'da "küçük uçak" diye anılıyor: Montella'nın lakabı bakın nereden geliyor

A Milli Futbol Takımı'nı 2023'ten beri çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, adından söz ettirmeye devam ediyor.

EURO 2024'te milli takımı çeyrek finale taşıyan İtalyan teknik adam, şimdi FIFA Dünya Kupası 2026 mücadelesi veriyor.

Montella'nın kariyeri ve futbolculuk döneminden kalan ilginç detaylar da yeniden gündeme geliyor.

Bunlardan biri de İtalya'da yıllardır onunla özdeşleşen "küçük uçak" lakabı.

Peki, Montella'ya neden küçük uçak derler? İşte, hikayesi...

"KÜÇÜK UÇAK"IN HİKAYESİ

Futbolculuk kariyerinde attığı gollerin ardından yaptığı kendine özgü sevinç gösterisiyle hafızalara kazınan Montella, kollarını iki yana açarak uçak hareketi yapıyordu.

Bu nedenle İtalyan futbol kamuoyu tarafından "L'Aeroplanino" yani "Küçük Uçak" lakabıyla anılmaya başlandı.

Montella'nın kısa boyu ve sahadaki hızlı oyun tarzı da bu lakabın benimsenmesinde etkili oldu.

Aradan geçen yıllara rağmen lakabı, Montella'nın teknik direktörlük kariyerinde de kullanılmaya devam ediyor.